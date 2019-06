Schule : Schülertheater begeistert Publikum

„Zeit“ für Theater – Gelungene Aufführung der Theater-AG „Es gibt ein Geheimnis“... Dieses vertraute Meister Hora im Stück „Momo“, welches die Theater-AG am Donnerstag, den 6.6.2019 mit viel Spielfreude auf der Bühne der Aula präsentierte, dem neugierigen Publikum an. Die Fachkurse Darstellendes Spiel der Jahrgangsstufe 12 eröffneten diesen sehenswerten Theaterabend einleitend mit Szenen aus dem Unterrichtsprojekt Szenencollage „Identität“ und stimmten das Publikum bereits auf das folgende Stück nach Michael Ende ein. Momo und ihre Freunde, die die Menschen vor den grauen Herren und ihrem Zeitdiebstahl retten wollen, bekommen Unterstützung von Meister Hora, der in seinem Uhrensaal für die Zeitordnung sorgt, und Kassiopeia, der weisen Schildkröte. Das Stück wurde mit selbstgestalteten Requisiten und Kostümteilen und beeindruckenden Masken präsentiert. Der Umbau des Bühnenbildes wurde dem Publikum nicht vorenthalten und gestaltete sich als „wahres Würfelspiel“. Die Theater-AG schaut zufrieden auf ein gelungenes Projekt zurück und freut sich auf zahlreiche Besucher im nächsten Jahr. Foto: TV/Lena Braun