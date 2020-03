Vortrag : Arbeitsrecht für Auszubildende

Bitburg (red) Im Rahmen der Kooperation des Projektes „Schritte – Auf dem Weg in Ausbildung und Arbeit“ mit dem Berufsbildungszentrum Bitburg-Prüm (Bebiz) bietet das Deutsche Rote Kreuz (DRK) eine rechtliche Fortbildung für Auszubildende mit dem Schwerpunkt „Rechte und Pflichten“ an.

Die Fortbildung fidnet am Montag, 16. März, ab 17.15 Uhr im Haus der Jugend in Bitburg statt. Anmeldung bei Frank Lippert unter Telefon 06561/6020234 oder per E-Mail an frank.lippert@drk-bitburg.de