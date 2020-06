Verkehr : Asphaltarbeiten in Lünebach verzögern sich

Asphaltarbeiten in Lünebach verzögern sich

Lünebach (red) Die Asphaltarbeiten in Lünebach werden verschoben. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Gerolstein mit und gibt dafür als Ursache das Wetter an.

Wegen der Arbeiten vom 19. bis 22. Juni sei eine Ausfahrt aus der K 119 (Prümerweg) in Richtung B 410 (Pronsfelder Straße) weiterhin nicht möglich.

Eine Umleitung aus Richtung Waxweiler führe von der Einmündung L10/K 137 in Waxweiler über die K 137, die L 9, die B 410, Lichtenborn, Hölzenkopp, Masthorn und Habscheid bis zur Einmündung B 410/L 16 in Pronsfeld und umgekehrt. Von dort aus werde auch eine Umleitung in Richtung Winringen und umgekehrt eingerichtet.