Kommentar zur Bit-Galerie : Jetzt nichts übers Knie brechen

So greifbar war das Baurecht in der Geschichte der Bit-Galerie noch nie. Und dennoch gilt es nun, erst mal Ruhe zu bewahren. Schon wieder, mögen Kritiker ätzen, denen das Projekt von Beginn an ein Dorn im Auge war – unabhängig von der Größe der Verkaufsfläche und unabhängig vom Angebot, das sich von großen Handelsketten hin zu einem eher kleinteiligem Freizeit- und Einkaufsmix ebenfalls weiterentwickelt hat.

Auch wenn die Pläne ausgereift sind, ist es richtig, jetzt nichts übers Knie zu brechen. Nach langen Jahren des Planens sollte eine Variante gefunden werden, die trotz Corona funktioniert. Hier wird man in drei, vier Monaten klarer sehen. Dann sind die Investoren am Zug. Denn die Stadt hat ihre Hausaufgaben gemacht.