Polizei : Auto in Irrel beschädigt und geflüchtet

Irrel Auf dem Parkplatz „Auf dem Werth“ in Irrel ist am Freitag zwischen 7.45 und 16 Uhr ein Mercedes im Frontbereich beschädigt. Das hat die Polizei am Montag mitgeteilt. Vermutlich wurde der Schaden beim Rückwärtsfahren oder Rangieren eines größeren Fahrzeuges verursacht, möglicherweise auch durch einen Anhänger.