Blaulicht : Geparktes Auto gerät in Irrel ins Rollen – Fahrer flüchtet

Foto: dpa/Friso Gentsch

Irrel Ein nicht ordentlich abgestelltes Auto hat sich am Freitag, 31. Juli, in Irrel selbstständig gemacht. Der Fahrer hatte den Wagen zwischen 15.30 und 16.30 Uhr in der Talstraße geparkt und die Standbremse vermutlich nicht korrekt angezogen.

Nachdem er sein Fahrzeug verlassen hatte, rollte der Wagen rückwärts die etwas abschüssige Talstraße hinunter und beschädigte dabei die Dekoration in einem Vorgarten. Das Auto kam auf der gegenüberliegenden Straßenseite in einer Hecke zum Stillstand. Nach dem Unfall eilte zwar ein Mann zu dem Fahrzeug, er kümmerte sich aber nicht um den entstandenen Sachschaden und flüchtete mit dem dunkelblauen Auto. Der Wagen hat ein BIT-Kennzeichen und dürfte im Heckbereich beschädigt sein.