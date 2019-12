Projekte : Endlich wieder auf: die Basilika Prüm

Die Aufführung der Carmina Burana zur Eröffnung der Basilika Prüm. Mehr als 1000 Zuhörer waren dabei. Foto: Fritz-Peter Linden

Prüm (fpl) Mehr als ein Jahr lang durften die Prümer nicht mehr in ihre Kirche: So lange dauerte die Innenrenovierung der Basilika. Am Ende aber – und nach überraschenden Funden wie einem Torbogen, einem Treppenaufgang und einem geheimnisvollen Raum – klappte alles, inklusive sanierter Orgel.