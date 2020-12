Geschichte : Bickendorf im hellen Lichterschein

Bickendorf Zum Jubiläum „100 Jahre Bickendorf unter Strom“ haben sich die Bickendorfer etwas einfallen lassen und bringen zwölf Gebäude im Ort zum Leuchten. Auch eine Weihnachtsbaum-Aktion gehört dazu und leuchtende Sterne an den Straßenlaternen.

Wir schreiben das Jahr 1920, der Liter Petroleum kostet mittlerweile 7,50 Mark und die Bickendorfer erkennen, dass der Strom gegenüber dem Petroleum gar nicht mehr so teuer ist. „So ist endlich Mitte Oktober vom Gemeinderat die elektrische Lichtanlage von der Nattenheimer Mühle beschlossen worden“, heißt es im Schulchronikbuch ab 1886, das von Lehrer Martin Wagner geführt wurde.

Bereits einige Wochen später leuchteten in Bickendorf, sowie in vielen umliegenden Ortsgemeinden vermehrt Glühbirnen in den Häusern.