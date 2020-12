Freizeit : Statt Rallye: Basteln zu Hause

In der „Weihnachtskiste“ vor dem Rheinischen Landesmuseum in Trier gibt es für Kinder jeweils samstags und sonntags Bastelmaterial. Foto: Esther Jansen

Trier Rheinisches Landesmuseum Trier startet Adventsaktion für Kinder und Familien.

Coronabedingt fällt die beliebte Weihnachtsrallye auf den Spuren des Fests im Landesmuseum in Trier aus. Kinder und Familien können sich aber ein bisschen „Museumsfeeling“ nach Hause holen. Im Advent steht jeweils am Samstag und Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr eine goldfarbene „Weihnachtskiste“ auf der Treppe vor dem Eingang zur Verwaltung (von der Straße aus an der linken Seite). Jedes Kind kann sich hier eine kleine Weihnachtstüte gratis mitnehmen und daheim mit dem Inhalt etwas basteln – solange der Vorrat reicht.