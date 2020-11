Dorfentwicklung : Kirfer Rat steht zur Kita in Freudenburg

Kirf Das Gremium des Kirfer Ortsgemeinderats hat klare Vorstellungen davon, wie es mit den Kita-Kindern weitergehen soll. Diskutiert wurde außerdem über Photovoltaik-Anlagen.

Vier mal so viel Holz wie vorgesehen musste eingeschlagen werden. Die Holzpreise sind im Keller. Hoffnung macht da ein Zuschussprogramm der Bundesregierung mit 100 Euro pro Hektar, was in Kirf rund 17000 Euro ausmachen würde. Diese sollen weiter in den Wald und dessen Umstellung auf einen Mischbestand investiert werden.

Schon länger wird der Neubau eines Kindergartens in Merzkirchen diskutiert. Auf der Tagesordnung stand jetzt die Zustimmung zu Umbau- und Sanierungsmaßnahmen in der Kita Freudenburg, die auch von Kirfer Kindern besucht wird. Von den Kosten in Höhe von 235 000 Euro müsste die Ortsgemeinde den Anteil von 32 000 Euro tragen. Zugestimmt wird nur unter Vorbehalt. Der Rat will den Beigeordneten der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell, Martin Alten, beauftragen zu prüfen, ob es noch Zuschüsse gibt. Die Freudenburger Einrichtung würde ihre Zulassung riskieren, wenn beim Brandschutz nicht nachgebessert wird.

Auf Einladung der Verbandsgemeindeverwaltung in Saarburg fand ein Gespräch mit Vertretern des Kreisjugendamtes Trier-Saarburg und den zuständigen Ortsgemeinden Merzkirchen, Trassem, Kastel, Kirf und Freudenburg statt. In diesem Gespräch wurde endgültig geklärt und festgelegt, dass die Kinder aus den Ortsgemeinden Kirf und Kastel auch zukünftig die Kindertagesstätte in Freudenburg besuchen werden. Alle am Gespräch Beteiligten waren sich darüber einig, dass eine angedachte Änderung des Kita- Einzugsgebiets nicht über die Köpfe der betroffenen Gemeinden und gegen den Elternwillen erfolgen kann. Die Teilnehmer waren sich vor allem darüber einig, dass der Standort in Freudenburg für die Kinder aus Kastel und Kirf auch deshalb besonders sinnvoll ist, weil diese Kinder im Anschluss an ihre Kindergartenzeit in die Grundschule Freudenburg wechseln. Auch aus verkehrstechnischer Sicht sahen die Teilnehmer den Standort in Freudenburg für diese Kinder klar im Vorteil gegenüber einer anderweitigen örtlichen Betreuung. Nach dieser Grundsatzentscheidung kann jetzt zügig, in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendamt, an der Weiterentwicklung des Standortes gearbeitet werden. Die beteiligten Ortsgemeinden Kastel, Kirf und Freudenburg sind in diesem Zusammenhang sehr daran interessiert, mit der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell, als Träger der Grundschule, eng und vertrauensvoll zusammenzuarbeiten.