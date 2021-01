Bildung : Anmeldungen für Fünftklässler

Bitburg Die Schulleitungen der Otto-Hahn-Realschule plus und des St.-Willibrord-Gymnasiums bieten bis Mittwoch, 10. Februar, persönliche Termine für die kommenden Fünftklässler zur Anmeldung oder auch Beratung an.

In den Gesprächen können auch Einblicke in die Räumlichkeiten der Schulen gewährt werden. Entsprechende Termine können an der Otto-Hahn-Realschule plus unter Telefon 06561/95240 und am St.-Willibrord-Gymnasium unter Telefon 06561/60240 vereinbart werden.