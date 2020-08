Virus-Ausbreitung : Eifelkreis meldet vier neue Corona-Infektionen

Bitburg-Prüm Die Verwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm hat am Samstag vier neue Corona-Infektionen bestätigt.

Die Verwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm hat am Samstag vier neue Corona-Infektionen bestätigt. Am Sonntag wurden keine Zahlen durchgegeben. Eine weitere Person gilt als genesen. Aktuell sind im Kreis offiziell 31 Menschen mit Sars-CoV-2- infiziert. Für alle, die einen Test in Betrachtung ziehen: Die Sichtungsstelle in der Wankelstraße 16 im Bitburger Gewerbegebiet Auf Merlick ist täglich von 8 bis 22 Uhr geöffnet, auch am Wochenende.