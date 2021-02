Ehrenamt : Die Frauen der Bitburger Elisabeth-Konferenz helfen bei der Impfanmeldung oder hören einfach mal zu

Bitburg Die Damen von der Elisabeth-Konferenz unterstützen bedürftige Menschen in der Eifel. Die Ehrenamtlerinnen haben jetzt den Jahresbericht 2020 vorgelegt. Unterstützung gibt es in vielen Bereichen – auch und gerade während der Pandemie.

Die Ehrenamtlichen der Elisabeth-Konferenz ermöglichen oft erst, dass Projekte in der Stadt umgesetzt werden können. Es besteht eine sehr enge Zusammenarbeit mit der Stadt Bitburg und mit dem Caritasverband Westeifel sowie den vielen weiteren in der Engagierten Stadt kooperierenden Partnern.

Menschen, die mit der Terminvereinbarung zur Impfung überfordert werden, finden Hilfe bei den ehrenamtlichen „EifelOhren“ der Elisabeth-Konferenz. Gemeinsam wird Unterstützung organisiert oder eigene Hilfe angeboten. Kontakt: Hedwig Disch, Telefon 06561/8026. Die Elisabeth-Konferenz Bitburg, der Caritasverband und die Stadt Bitburg bieten mit „EifelOhr macht CariTalk“ Gespräche gegen die Einsamkeit oder Isolation für allein lebende und ältere Menschen an. Wer angerufen werden will oder jemanden kennt, der das möchte, sowie interessierte Helfer melden sich bei: Hedwig Disch, Telefon 06561/8026, E-Mail: hedwig.disch@sitevent.de; Monika Dondelinger, Telefon 06561/12024; E-Mail: engagiertestadt@ caritas-westeifel.de

38 Mitglieder engagieren sich in der Elisabeth-Konferenz der Pfarreiengemeinschaft. Weitere 60 Helfer arbeiten in Arbeitskreisen, Projekten oder einzelnen Hilfemaßnahmen mit. Zu den regelmäßigen, nun teilweise durch Corona eingeschränkten Aufgabn, gehören die Seniorenstube im Haus der Jugend, bei der ältere Menschen mittwochs einen geselligen Nachmittag verbringen können, das Wohnapostolat, bei dem Senioren zu Geburtstagen gratuliert und besucht werden, die Caritas-Haussammlung, das Packen von Lebensmittelpaketen für bedürftige Familien sowie vieles mehr.

Daneben engagiert sich die Gruppe in innovativen Projekten. 2018 hat die Elisabeth-Konferenz so in Zusammenarbeit mit dem Caritasverband und der Stadt Bitburg einen ehrenamtlichen Fahrdienst für Senioren entwickelt sowie die Organisation und Koordination des Dienstes übernommen. Zur Umsetzung wurde eine Arbeitsgruppe gegründet, die nun seit 2,5 Jahren das Mobilitätsprojekt „Verbindende Nachbarschaft“ anbietet. Durch den ehrenamtlichen Fahrdienst profitieren bedürftige Senioren (70 plus). Die Fahrten werden jeden Mittwoch angeboten. Anmeldungen werden montags über die Stadtverwaltung an ein Team weitergeleitet. Sonderfahrten zu Zielen außerhalb des Stadtgebietes oder zu anderen Zeiten sind grundsätzlich möglich, müssen aber im Einzelfall abgestimmt werden.