Freizeit : Freie Fahrt auf  Nimsradweg 

Lasel/Schönecken Bei bestem Fahrradwetter wurde am Montag das Teilstück der Trasse zwischen Schönecken und Lasel eingeweiht. Jetzt fehlt noch der Anschluss nach Seffern.

(sn) Das will sich keiner nehmen lassen. Bei schönstem Sonnenschein versammeln sich Kommunalpolitiker, aber auch Anwohner der Gemeinden Lasel, Schönecken, Nimsreuland und Umgebung, vor der Kita in Lasel. Alle haben ihre Räder dabei, um nun auch ganz offiziell das neue Teilstück des Nimsradwegs zwischen Lasel und Schönecken zu fahren.

Glück dem, der elektrisch unterstützt die 6,5 Kilometer lange Strecke radeln kann. Etwas mehr in die Pedale treten müssen die mit den normalen Drahteseln, denn es geht munter rauf und runter.

Der Weg führt entlang der Nims durch idyllische Täler und schattige Wälder und vorbei an mittlerweile wieder satten, grünen Wiesen. Rund 100 Höhenmeter sind zu bewältigen, was aber selbst für Familien mit Fahrradanhänger oder Kinder kein Problem darstellt. Jedenfalls kommen an diesem Tag alle ins Ziel – ob groß oder klein, mit Elektroantrieb oder ohne.