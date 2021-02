Natur und Kultur : Die Kreuzkapelle in Speicher

Die Kreuzkapelle in Speicher eingehüllt in einen weißen Mantel... (1777 wurde die Kapelle gebaut. Die heute auf einem Hügel stehende Kapelle befand sich zu Beginn des 20. Jahrhundert auf ebener Erde. In den Jahren 1912 bis 1920 wurde der Ton rund um die Kapelle abgebaut, so dass die heutige Lage auf einem Hügel entstand.) Mit besten Grüßen und auf ein gesundes, neues Jahr 2021 Sabine Müller, Speicher Foto: tv/Sabine Müller