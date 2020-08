Wanderung : Im Hochwald wandern

Schalkenmehren (red) Der Eifelverein, Ortsgruppe Schalkenmehren, bietet am Sonntag, 16. August, eine anspruchsvolle Wanderung über etwa 14 Kilometer mit 319 Höhenmetern im Hochwald an. Die Strecke führt in einem Urwaldgebiet durch tief eingeschnittene Täler mit romantischen Wasserläufen und vorbei an mächtigen Quarzitfelsen sowie auch über freies Feld (Foto).

Treffpunkt ist um 9.30 Uhr an der Touristinfo Schalkenmehren oder direkt am Parkplatz der Bescheider Mühle um 10.15 Uhr. Rucksackverpflegung und Mund-Nasen-Schutz sind mitzubringen. Anmeldung bei Winfried Balzert ist erforderlich, Telefon 06596/961930 oder

w.balzert@t-online.de