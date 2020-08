Wanderung : Wanderung auf Premiumweg

Mettendorf (red) Der Eifelverein Mettendorf-Sinspelt bietet am Dienstag, 18. August, eine Sommerwanderung auf dem Premiumwanderweg Klausnerweg an. Treffpunkt ist um 14 Uhr auf dem Mettendorfer Dorfplatz. Von dort geht es in privaten Autos Richtung Enzen zum „Blouen Berg“, auf der Höhe rechts zum Parkplatz.

Dort startet die 5,6 Kilometer lange Tour über den Premiumweg “Klausnerweg“. Die Strecke ist für Senioren geeignet. Eine Einkehr im Hotel Kickert in Mettendorf ist vorgesehen.