Tradition : Wo die  Häuser Namen haben

EISENACH (uhe) In den Dörfern der Eifel hat fast jedes Haus einen alten Namen. In Eisenach haben diese Häuser nun auch eigene Namensschilder. Insgesamt 68 Schilder haben (von links oben nach rechts unten) Matthias Quiring, Rudolf Hankes, Ewald Weber, Hermann Michels sowie Heimatforscher Werner Weber und Ortsbürgermeister Jürgen Kockelmann in den letzten Wochen im Dorf verteilt und befestigt. Die Schilder, mit denen neben den Häusern auch Kulturdenkmäler und öffentliche Einrichtungen markiert wurden, beinhalten zusätzlich einen QR-Code. Smartphone-Nutzer können so auch ergänzende Informationen zu den Bauwerken auf der Internetseite der Ortsgemeinde (www.eisenach-eifel.de) abfragen. Finanziert für das Programm im Rahmen des Leader-Programms. Foto: Uwe Hentschel