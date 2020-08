Haus zu verkaufen : Villa Hägin: Das spektakulärste Haus in Trier steht zum Verkauf

Trier Tausende fahren täglich daran vorbei, aber seit Jahren hat niemand mehr hinter den Zaun geblickt oder die Besitzer gekannt. Jetzt steht die Villa Hägin, die spannendste Immobilie in Trier, zum Verkauf und dabei ergeben sich ungeahnte Einblicke.

In der jüngsten Vergangenheit wurde es dann aber ruhig um die Villa. Seit Jahren wusste niemand genau, wer dort wohnt. Nach TV-Informationen handelt es sich um ein Ehepaar aus dem schwäbischen Raum. Sie haben ihr florierendes Unternehmen verkauft und sind in die Villa Hägin gezogen, um den Ruhestand zu genießen. In Trier sind sie weitgehend nicht in Erscheinung getreten, in der „Trierer Gesellschaft“ waren sie weitgehend unbekannt. Vor einigen Jahren ist der Ehemann offenbar gestorben und jetzt steht die Villa zum Verkauf.