Tourismusentwicklung : Hillesheim ist nun auf eigene Faust erkundbar

Hillesheim Die Stadtführerin Felicitas Schulz hat eine alte Idee wieder aufgegriffen und gemeinsam mit der Stadt und handwerklich versierten Senioren Infotafeln an 19 sehenswerten Punkten installieren lassen.

Um Gästen und Einheimischen auf den ersten Blick die Historie der teils bemerkenswerten alten Gebäude in Hillesheims zu gewähren, hat die Stadtführerin Felicitas Schulz in Zeiten der Corona Pandemie eine lange gehegte Idee wieder aufgegriffen und weiter entwickelt. Sie entwickelte Tafeln mit Kurzinformationen für die Fassaden.

Der Hillesheimer Allround-Handwerker Manfred Bauer, genannt Pat, erzählt von den Schwierigkeiten mit denen sich die Herren konfrontiert sahen: „An den Gebäuden mit glatten Fassaden war das Anbringen einfach, hingegen an den unebenen verschiedenen Bruchsteinwänden der Stadtmauer habe ich Aluplatten in 3 und 4 mm Stärke zurecht geschnitten, um die darauf befestigten Schilder anzubringen.“

In der Altstadt und am Stadtrand hängen nun 19 Schilder mit Kurzinformationen, den offiziellen Charakter der Tafeln unterstützt das beigestellte Hillesheimer Wappen.

Die seit vielen Jahren in Hillesheim tätige Seniorengruppe kann auf eine erfolgreiche Mitarbeit zur Entlastung der Stadtverwaltung und dem Wohl der Bürger zurückblicken. In diesem Jahr hätten sie gern mehr geleistet, sagt Bruno Meyer, was wegen Corona aber nicht möglich gewesen sei.

Den Rest des Jahres werden die Senioren übrigens nicht die Hände in die Schösse legen. Für den Herbst ist noch geplant, das Geländer am Lindenplatz zu reinigen und neu anzustreichen. Das wäre dann der Abschluss eines arbeitsreichen Jahres, bei dem unter erschwerten bedingungen gearbeitet wurde. In den vergangenen Monaten wurde unter anderem auf dem Eifelsteig am Bahndamm oberhalb des Bolsdorfer Tälchens gemeinsam mit Helfern des Eifelvereins eine gut begehbare Treppe gebaut und auch die Barfußfelder wurden wieder in Ordnung gebracht, genauso wie der Bouleplatz, der gleich mal ganz neu angelegt wurde.