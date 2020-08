Deutsche Meisterschaft : Medaillenchancen bei einziger Freiluft-Senioren-DM 2020

Wolfgang Baum von der LG Bernkastel-Wittlich kämpft bei den einzigen deutschen Leichtathletik-Senioren-Freiluft-Meisterschaften des Corona-Jahrs 2020 mit Franz Pauly vom TV Germania Trier um eine Medaille im Gewichtswurf. Foto: Holger Teusch

Zella-Mehlis Die deutschen Senioren-Meisterschaften im Fünfkampf und Gewichtswurf an diesem Wochenende in Zella-Mehlis werden die einzigen nationalen Leichtathletik-Freiluft-Titelkämpfe für Altersklassensportler in diesem Jahr sein. Mit dabei sind auch einige Athleten von der Mosel.

Von Holger Teusch

Für die sechs Teilnehmer aus der Region Trier dürfte dabei mindestens eine Medaille herausspringen. Im Gewichtswurf der 55- bis 59-Jährigen (Altersklasse M 55) kämpfen gehören Franz Pauly vom TV Germania Trier und Wolfgang Baum von der LG Bernkastel-Wittlich zu den Favoriten. Pauly warf das 11,34 Kilogramm, an einer kurzen Eisenkette befestigte Gewicht in diesem Jahr bereits 15,27 Meter weit. Baum schaffte es auf 14,52 Meter. Bei den W-55-Seniorinnen tritt Baums Vereinskameradin Maria Johannes an.