Laufend ins Neue Jahr : Dreikönigs-Eifellauf und Anfängertraining

Wißmannsdorf/Bitburg Gute Vorsätze zum Neuen Jahr können beim Eifellauf in Wißmannsdorf und beim Anfänger-Lauftreff in Bitburg gleich in die Tat umgesetzt werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Teusch

Mehr als 20 Jahre starteten die Ausdauersportler der Region beim Dreikönigslauf der DJK Wißmannsdorf mit einem Wettkampf rund um den Bitburger Stausee ins neue Laufjahr. Seit dem letzten Rennen 2010 gibt es als kleine Alternative einen sogenannten Eifellauf. Am kommenden Samstag (7. Januar) werden mit Start um 14.30 Uhr am Wißmannsdorfer Sportplatz wieder drei Laufstrecken (10, 15 und 20 Kilometer) sowie eine Wanderung angeboten. Dabei handelt es sich nicht um einen Wettkampf, sondern um Gruppenläufe im gemächlichen Dauerlauftempo. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Informationen gibt es beim örtlichen Organisator Patrick Roth (Telefon 0160/97387051).