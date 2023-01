Gesa Krauses letzter Lauf vor der Babypause : Gut gefühlt und ein Strahlen im Gesicht

Trier Gesa Krause hat ihren letzten Wettkampf vor der Geburt ihres ersten Kindes genossen - und musste sich zurückhalten. Was die zweimalige Europameisterin vom Verein Silvesterlauf Trier plant.

Kurz durchzuckte Gesa Krause am Silvesternachmittag der Wettkampfehrgeiz: „Am Ende habe ich eine kleine Gruppe eingeholt und kurz überlegt die zu übersprinten“, erzählt die 30-Jährige vom Verein Silvesterlauf Trier. Doch schnell siegte die Vernunft: „Ich habe mir gesagt, es ist egal, ob ich jetzt 16. oder 20. werde, ich will das gut zu Ende bringen.“

Nicht ans Limit gehen, ihren letzten Wettkampf für die kommenden Monate genießen, dass war für die Olympia-Fünfte über 3000 Meter Hindernis im Sparkassen-Elitelauf über 5 Kilometer. Und das ist Gesa Krause gelungen. „Ich konnte jederzeit sehen, was die Zuschauer machen. Das Schöne war, ich hatte immer ein Strahlen im Gesicht“, sagt sie. „Ich hatte den Silvesterlauf selten so schön in Erinnerung!“ Auch von ihrer Zeit von 17:31 war Krause am Ende positiv überrascht. „Einen 3:30iger-Schnitt pro Kilometer hätte ich mir nach den letzten Wochen nicht zugetraut.“