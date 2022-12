Laufspenden : Je 1000 Euro für Ehrang, Special Olympics und Eritrea

Je 1000 Euro konnten SVE-Vorstandsmitglied Uschi Fuhs (2. v.r.) und Lauforganisator Damian Gindorf (links) an Peter Becker vom Verein Jugend in Ehrang und Pfalzel (2. v.l.), Stefan Ludes vom Förderverein der Trierer Porta-Nigra-Schule übergeben und an den Verein Aufbau Eritrea überweisen. Foto: privat

Trier-Ehrang Die beiden Laufveranstaltungen des SV Ehrang brachten in diesem Jahr 3000 Euro an Spenden ein. Das Geld wird vor Ort in Ehrang, bei der Trierer Porta-Nigra-Schule und in Eritrea eingesetzt.

Von Holger Teusch