Leichtathletik : Nur ein Zentimeter fehlen 15-Jähriger zum Weitsprung-Rekord

Dortmund/Luxemburg Elenor Servatius vom Athletic-Team Wittlich springt in Dortmund 5,45 Meter weit. Zwei weitere Nachwuchsleichtathletinnen aus der Region übertreffen zum Hallensaison-Auftakt fünf Meter.

Von Holger Teusch

Eine Rekordliste der großen Alters-Unterschiede ist die Weitsprung-Hallen-Rangliste des Leichtathletikbezirks Trier. Mareike Metz vom Post-Sportverein Trier (PST) stellte im März als Hallen-Europameisterin der Senioren mit 5,46 Metern einen neuen Bezirksrekord auf. Lange wird diese Marke aber wohl nicht Bestand haben. Denn bei ihrem Einstand in die neue Hallensaison sprang die 25 Jahre jüngere Elenor Servatius nur einen Zentimeter weniger. Bei 5,45 Metern landete die 15-Jährige beim Adventscup in Dortmund in der Sandgrube. Es ist abzusehen, dass die Deutsche U-16-Vizemeisterin vom Athletic-Team Wittlich bald Metz' Rekord kassiert.

National ist Servatius mit 5,45 Metern momentan die Nummer sechs in Deutschland in ihrer Altersklasse. Sogar Zweite der aktuellen Hallen-Saisonbestenliste ist der Schützling von Trainer Jörg Klein mit ihren ebenfalls in Dortmund erzielten 9,03 Sekunden über 60 Meter Hürden.