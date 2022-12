Stimmungsvoller Jahresabschluss : Silvesterlauf der Rekorde und Premieren (Fotos)

Foto: Holger Teusch

Trier Deborah Schöneborn und Isaac Kimeli heißen die Sieger des 33. Bitburger-0,0%-Silvesterlaufs in Trier. Richard Ringer läuft deutschen Rekord und Gesa Krause verabschiedet sich flott in die Babypause.

Rekordtemperaturen für den 31. Dezember bescherten dem Verein Silvesterlauf Trier einen Jahresabschlusslauf der Rekorde. Isaac Kimeli siegte im Bitburger-0,0%-Lauf der Asse über acht Kilometer zum dritten Mal in Folge nach 2018 und 2019 (2020 und 2021 fiel der Silvesterlauf in Trier wegen Corona aus). Der 28 Jahre alte Belgier rannte bei Temperaturen über 15 Grad mit Streckenrekordzeit von 22:18 Minuten vor Marathon-Europameister Richard Ringer ins Ziel. Der 33-Jährige vom LC Rehlingen verbesserte die 42 Jahre alte deutsche Bestzeit von Christoph Herle (Waldkraiburg) um 18 Sekunden auf 22:20 Minuten. Dritter wurde der deutsche Marathonrekordler Amanal Petros, (TV Wattenscheid) der in 22:22 Minuten ebenso wie Nils Voigt (TV Wattenscheid/22:27) und Maxmilian Thorwirth (SFD 75 Düsseldorf/22:36) unter der alten Bestmarke blieb.

Bei den Frauen bleibt der Silvesterlauf-Titel bei den deutschen Marathonläuferinnen. Mannschafts-Europameisterin Deborah Schöneborn (SSC Berlin) setzte sich im Sparkassen-Elitelauf über fünf Kilometer in 15:56 Minuten am Ende mit deutlichem Vorsprung durch und trat damit die Nachfolge von Katharina Steinruck an. Die Marathon-Olympia-Teilnehmerin konnte wegen einer Corona-Erkrankung ihren Titel nicht verteidigen. Für Deborah Schöneborn war es eine dreifache Premiere: erster Start in Trier, erster Fünf-Kilometer-Straßen- und erster Silvesterlauf überhaupt.

Foto: TV/Holger Teusch 148 Bilder Highlight in der Altstadt: Die Bilder vom Silvesterlauf 2022 in Trier

Zweite wurde die Belgier Lisa Rooms zeitgleich mit der drittplatzierten Polin Martyna Galant (beide 16:04 Minuten). Hindernislauf-Vizeeuropameisterin Lea Meyer verpasste das Podest bei ihrem letzten Rennen für den ASV Köln (ab 2023 TSV Bayer 04 Leverkusen) um eine Sekunde. Die erst 18-jährige Emelyne Izabayo aus dem rheinland-pfälzischen Partnerland Ruanda belegte in 16:18 Minuten den fünften Platz und ließ damit London-Olympiasiegerin (2012) Maryam Yusuf Jamal (Bahrain/Achte in 16:36) klar hinter sich.

Gesa Krause vom Silvesterlauf-Ausrichterverein lief bei ihrem letzten Lauf vor ihrer Babypause (sie erwartet im Frühsommer ihr erstes Kind) in 17:31 Minuten knapp hinter Chiara Bermes (LT Schweich/17:30) ins Ziel. „Ich musste mich zum Schluss zurückhalten“, verriet die 30-Jährige. Zu gerne hätte sie vor den Tausenden von Zuschauern, die den Ein-Kilometer-Rundkurs durch Trier säumten noch einmal den Turbo gezündet, was angesichts ihrer Schwangerschaft aber nicht angesagt war.