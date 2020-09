Freizeit : Der Traum von der großen Bühne

Kelberg/Kaltenborn Zwei Eifeler Mädchen sind auf dem Weg nach oben im Musikgeschäft. Im Internet können sie bereits erste Erfolge feiern.

„Wir haben unsere ganzen Emotionen von dem Tag in Köln in den Song gepackt“, und die Veröffentlichung auf Youtube brachte in kurzer Zeit knapp 10 500 Aufrufe. Diese Resonanz verleitete die jungen Eifelerinnen dazu, „etwas Professionelles hinterher zuwerfen“. In den „Energiekreis Zuckerhut“-Studios in Bonn entstand dann mit dem Produzenten Jan Hubner das erste professionelle Werk „Tag eins“, was am 21. August erschienen ist und seither wiederum fast 10.000 Aufrufe auf Youtube erreichte. Klar, dass mit selbigem Produzenten ein neuer Song in Bearbeitung ist, der von „unserem Kennenlernen erzählt“, sagt Lea. Überhaupt sollen die Texte der zukünftigen Songs alle das Leben des Duos beschreiben.