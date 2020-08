Literatur : Mysteriöse Todesfälle in Hillesheim

Info

Die Premierenlesung findet am Donnerstag, 27. August, um 19.30 Uhr im Café Sherlock in Hillesheim statt. Karten sind in der Buchhandlung Lesezeichen unter Telefon 06593/809433 oder per E-Mail an info@lesezeichen-hillesheim.de erhältlich. Das Taschenbuch „Schlaf schön“ mit 341 Seiten gibt es für 13 Euro im Buchhandel.