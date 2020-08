Energieversorgung : Energiewende: Bistum Trier setzt sichtbare Zeichen

Trier/Bitburg Auf vier Schuldächern wird aus Sonnenenergie Strom.

Es ist ein Schlüsselprojekt für den Klimaschutz im Bistum Trier: In den vergangenen Wochen wurden vier kirchliche Schulen mit Photovoltaik-Anlagen (PV) ausgestattet, angefangen beim Trierer Angela-Merici-Gymnasium (AMG). Es handelt sich in der Summe um eine Fläche von knapp 1000 Quadratmetern, die jährlich bis zu 165 000 Kilowattstunden Strom produzieren und damit fast 96 Tonnen Kohlendioxid-Emissionen einsparen kann. Neben dem AMG befinden sich die Anlagen auf den Dächern der Grundschule am Dom in Trier, der St.-Matthias-Grundschule in Bitburg und der Koblenzer St.-Franziskus-Schule. Zusammen bilden sie den Startschuss für weitere Anlagen auf weiteren Schulen und Immobilien des Bistums.