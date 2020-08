Literatur : Roman, Krimi und Kurzgeschichten  – drei Lesungen in Hermeskeil

Roman, Krimi und Kurzgeschichten – drei Lesungen in Hermeskeil

Hermeskeil (red) Drei Autoren lesen in der Hermeskeiler Buchhandlung Lorenzen aus ihren neuesten Werken. Den Anfang macht am Freitag, 21. August, 19 Uhr, Annette Seitz mit ihrem Buch „Noch bin ich da“.

Der in Thalfang lebende Krimiautor Michael E. Vieten stellt am Donnerstag, 27. August, 19 Uhr, seinen Kriminalroman „Das Mädchen aus einer anderen Welt“ vor: Beamte der Trierer Kriminalpolizei ermitteln im Fall eines verängstigten Mädchens, das einen Mord gestanden hat. Der Eintritt zur Lesung kostet drei Euro.

Am Freitag, 28. August, liest Julia Kulewatz um 19 Uhr aus ihren Kurzgeschichten „Jenseits BlassBlau“. Laut dem Veranstalter erschafft die Autorin eine „literarische Blaupause der Zwischenwelten, in denen wir uns durch konservierte Paradiese bewegen, unter bedrohten Schwarzpappeln vor zertrümmerten Erinnerungen auf verwundete Soldaten warten oder in der Sprachlosigkeit des eigenen, plötzlich fremd gewordenen Spiegelbildes verharren“. Der Eintritt kostet fünf Euro.