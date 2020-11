Kriegsgräberstätten und ihre Bedeutung heute : Kriegsgräber in der Eifel mahnen zum Frieden

Daleiden 75 Jahre ist es her, seit der Zweite Weltkrieg im Mai 1945 zu Ende ging. Kriegsgräberstätten wie die große Anlage in Daleiden erinnern noch heute daran. Doch sie sind mehr als das. Sie sollen auch zur Versöhnung und zum Frieden mahnen.

Die exponiert gelegene Anhöhe östlich von Daleiden ist ein solcher Ort. Und gerade deshalb wurde sie wohl ausgesucht, um dort in den 50er Jahren den damals größten Soldatenfriedhof in Deutschland zu bauen.

Welschbillig-Helenenberg: Der Friedhof liegt in einem Waldstück. In den letzten Monaten des Zweiten Weltkrieges lag das Kloster Helenenberg im Bereich der Front, Tausende Verwundete wurden hier versorgt. 342 Soldaten starben hier und wurden auf dem Kloster-Friedhof begraben. 1950 begann der Volksbund mit der Zubettung weiterer Soldaten und mit dem Ausbau des Friedhofs, auf dem nun rund 550 Tote hier liegen.

Mehr als 1,8 Millionen deutsche und ausländische Kriegstote des Ersten und Zweiten Weltkrieges ruhen auf Friedhöfen in Deutschland. In 7600 Städten und Gemeinden gibt es mehr als 12 000 Kriegsgräberstätten, Gräberfelder und Einzelgräber, auf denen Opfer des Krieges und der Gewaltherrschaft bestattet sind. Hier einige der größeren Friedhöfe in der Region Trier:

Die Westeifel, einst ein Ort des Schreckens, wo im Dezember 1944 und Januar 1945 die letzten blutigen Schlachten des Zweiten Weltkriegs in der Eifel und in den Ardennen tobten, sollte ein Ort der Versöhnung werden.

Das ist er auch für Herbert Maus, Ortsbürgermeister der 950-Seelen-Gemeinde. Denn er wohnt ganz in der Nähe. Und wenn er aus dem Fenster schaut, sagt er, sieht er regelmäßig Menschen zu den Gräbern gehen – auch junge und auch viele Familien. Zudem gebe es immer noch Anfragen´nach verstorbenen Verwandten, die hier liegen sollen – nach Brüdern, Vätern, Großvätern, Großonkeln, damals 17- oder 18-Jährige, junge Menschen mit Zukunftsplänen, die auf den Schlachtfeldern in der Eifel zunichte gemacht wurden.

Vielleicht nicht mit allem, sagt Diane Tempel-Bornett, Pressesprecherin bei der Bundesgeschäftsstelle des Volksbunds. Aber wer sich einmal für das Thema interessiere, bleibe auf jeden Fall dran. Schon oft habe sie erlebt, dass Schülern, die an einem der Gräber der blutjungen Soldaten standen, heftig schlucken mussten – im Gedanken daran, dass der Tote gerade mal so alt war wie sie, als er sein Leben ließ.

Daher fördert die Organisation die Bildung und Begegnung junger Menschen an den Ruhestätten der Toten. Um das Vergessen zu verhindern. Um Freundschaften zu fördern. Um auszuschließen, dass sich wiederholt, was jahrzehntelange Narben im nationalen Gedächtnis vieler Völker hinterlassen hat.

Daher hilft der Volksbund Angehörigen bei der Suche nach Kriegstoten oder Vermissten. Insgesamt 4,8 Millionen Namen finden sich in der Datenbank des Volksbunds. 4,8 Millionen Schicksale, die teilweise geklärt werden können. So wie im Fall eines 95-Jährigen, der nach mehr als 70 Jahren erfuhr, wo sein Bruder gestorben ist

Nur ein kleiner Teil der Kriegstoten liegt auf den vielen kleinen und wenigen größeren Kriegsgräberstätten, die in den meisten Fällen von den Kommunen betreut werden. In Daleiden ist es ein bisschen anders – die Anlage liegt in der Obhut des Volksbunds. Schließlich ist sie die größte in Rheinland-Pfalz. Die mehr als 3200 Gefallenen waren bis zur Umbettung nach Daleiden auf 72 kleineren Anlagen in der Umgebung bestattet.