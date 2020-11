Bitburg Die Pfarreiengemeinschaft Bitburg lädt zum „Taizégebet daheim“ am Donnerstag, 12. November, um 19.30 Uhr ein. Ein Treffen im Pfarrheim sei wegen der Corona-Entwicklungen derzeit nicht möglich.

Wie in den vergangenen Monaten werden die Texte und Liedvorschläge per E-Mail oder Brief den Teilnehmern auf Wunsch nach Anruf im Pfarrbüro unter Telefon 06561/5018 zugeschickt.