Open-Air-Konzert : Wenn der Prümer Hahnplatz zur Bühne wird

Prüm Der Musikverein Prüm spielt beim Kurkonzert vor der Basilika gemeinsam mit dem Nachbarverein aus Rommersheim groß auf.

Die Instrumentalisten bekamen an diesem Abend Unterstützung vom benachbarten Musikverein aus Rommersheim. Die beiden perfekt eingespielten Blas­orchester wechselten sich an diesem schönen Juliabend vor der Basilika St. Salvator auf dem Hahnplatz ab.

Das Repertoire reichte von Polkas bis hin zu gekonnt arrangierten, unvergesslichen Hits aus den 1970er-und 1980er-Jahren. So spielte der Musikverein Prüm ein Medley aus Stücken der Spider Murphy Gang bis zu Falco. Die Zuschauer, die gemütlich auf den Treppen des Hahnplatzes saßen, begeisterte das sichtlich: Der Applaus für die Musikerinnen und Musiker an ihren Instrumenten – von Tuba über Saxofone bis zu Trompeten – war riesig.

Heute ist der alteingesessene Musikverein Prüm stolz auf 86 aktive Musikerinnen und Musiker, die in den verschieden Formationen des Vereins stets in allen Genres hörbar harmonieren.

Auch ein Arrangement der Rockband Guns ’n’ Roses intonierten die Prümer gekonnt: „Welcome to the Jungle“ – eine Anspielung auf das harte Leben in der Megacity Los Angeles (USA). Eine Stadt, die den meisten Gästen an diesem Abend bei allem Glamour wohl zu ungemütlich gewesen wäre.