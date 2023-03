Kreisweite Aktion Mehr als Hundert Tonnen Hilfsgüter in der Eifel gesammelt

Das war ein Erfolg: So richtig kann man sich kaum vorstellen, was die Zahl 140 Tonnen bedeutet. Aber: So viele Tonnen Hilfsgüter kamen beim Sammeltag im Eifelkreis zusammen. Hervorgegangen war die Aktion am Samstag aus einer Initiative von Landrat Andreas Kruppert, Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Jürgen Larisch und dem Verein MMS Humanitas, der sich unter der Leitung von Markus Schlickat seit mehr als einem Jahr für Menschen in der Ukraine und seit den Beben in der Türkei und Syrien auch dort einsetzt.