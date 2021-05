Corona-Pandemie : 7-Tages-Inzidenz bleibt im Eifelkreis stabil unter 50

Bitburg (red) Schlechte Nachrichten im Pandemie-Geschehen: Ein weiterer Mensch im Alter von 50 Jahren aus dem Eifelkreis, der zuletzt im Brüderkrankenhaus Trier behandelt wurde, ist mit Corona gestorben. Seit Beginn der Pandemie gibt es damit im Eifelkreis insgesamt 28 Menschen, die mit, nicht zwangsläufig an dem Virus gestorben sind.

Der Wert für die 7-Tages-Inzidenz liegt inzwischen wieder unter 50 und beträgt am Donnerstag exakt 45,4 und ist damit gleichbleibend zum Vortrag. Zwölf neue Corona-Infektionen wurden dem Gesundheitsamt am Donnerstag gemeldet. Insgesamt gibt es im Eifekreis aktuell 222 Corona-Fälle. Der Anteil der nachgewiesenen Virusmutationen ist mit 53,4 nach wie vor groß. Fast 40 Prozent der Menschen im Eifelkreis haben inzwischen ihre erste Impfung; rund 15 Prozent der Kreisbewohner sind auch schon zum zweiten Mal geimpft. 42 492 Dosen mit einem der zugelassenen Impfstoffe wurde im Impfzentrum Bitburg gespritzt; 9668 Erst- und Zweitimpfungen gab es bisher in den Hausarztpraxen.