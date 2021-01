Corona : Nur eine gemeldete Neuinfektion

15.01.2021, Nordrhein-Westfalen, Moers: Eine Laborantin des Medizintechnik-Herstellers "nal von minden" kontrolliert die Qualität eines Corona-Schnelltestes. Der Umsatz des Unternehmens explodierte von 20 Millionen Euro 2019 auf 180 Millionen Euro 2020. (zu dpa: Kampf gegen Corona - Schutz- und Test-Hersteller stocken auf in NRW) Foto: Roland Weihrauch/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Roland Weihrauch

Eifelkreis Im Eifelkreis Bitburg-Prüm wurde am Wochenende nur eine Neuinfektionen festgestellt. Sieben Menschen haben am Samstag ihre Quarantänezeit beendet und gelten als genesen, 16 waren es am Sonntag. Insgesamt wurden bisher 1993 positiv Getestete registriert und 1883 Genesene.

