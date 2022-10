Theater : Mit dem Theaterverein Palaverbühne grassiert die „Männergrippe“ im Maiisch-Saal in Olzheim

Mit dem Theaterverein Palaverbühne grassiert die „Männergrippe“ im Maiisch-Saal in Olzheim

Ralf Felten (links) als kranker Alexander Humbold und Markus Hundt in der Rolle des Dr. Brinkmann. Foto: Jürgen Kotz

Olzheim 160 Zuschauer waren von der Theaterpremiere der Olzheimer Palaverbühne begeistert. Für fünf Darsteller war es der erste Auftritt überhaupt.

Bereits in den 1960er Jahren spielten die Olzheimer Theater. Damals führten Laienschauspieler des Sportvereins und der Frei­willigen Feuerwehr unterschiedliche Bühnenstücke auf. 1996 gründete sich der Verein Palaverbühne Olzheim. Mehr als 20 Jahre folgten seine Mitglieder der langen Tradition, bis im Jahr 2017 die Spielstätte „Wingels“ geschlossen wurde. Zwangsweise – auch der Corona-Pandemie geschuldet – folgte eine fünfjährige Pause, ehe 2021 mit dem „Maiisch-Saal“ eine neue Spielstätte gefunden wurde.

Unter neu gewähltem Vorstand, mit Stefan Quack als Vorsitzendem, gingen die 80 Mitglieder mit frischem Wind an die Planung für ein neues Stück. Im März waren sie sich einig, die Komödie in drei Akten „Männergrippe (Lebst du noch oder stirbst du schon)“ von Jennifer Hülser aufzuführen. Die ersten Proben begannen im Juni, der Bühnenbau im September. Nach fast 30 Probetagen wurde nun am Samstagabend vor Publikum gespielt.