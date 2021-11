Talkreihe „Einblicke“ : Ein Abend mit Sky du Mont

Info

Sky du Mont ist am Donnerstag, 25. November 2021, um 19 Uhr zu Gast bei Herbert Fandel in der Stadthalle in Bitburg. Karten gibt es im Vorverkauf online unter www.ticket-regional.de oder bei den bekannten Vorverkaufstellen (Tourist Info Bitburg, Kulturgemeinschaft) sowie ab 18 Uhr an der Abendkasse. Ab 18.30 Uhr spielt das Benno Raabe Quartett.

Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt 10 Euro.