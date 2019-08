Vandalismus in der Mariengrotte an der Albachmühle : Vandalismus: Bitburger Bernadette hat ihr Gesicht verloren

Vandalismus in der Mariengrotte an der Albachmühle

Bitburg-Mötsch Unbekannte haben eine Heiligenfigur in der Bitburger Mariengrotte umgestoßen und die Statue dabei schwer beschädigt. Dabei wurde die Bernadette gerade erst restauriert.

Seit Jahren kniet Bernadette auf ihrem Felsen und betet. Doch der Sockel gegenüber der Mutter Gottes ist leer. Denn in der Mariengrotte nahe der Albachmühle, wo das Flüsschen in die Tiefe stürzt, waren Vandalen am Werk. Bitburger haben die Figur der Französin, der in Lourdes einst Maria erschienen sein soll, aus dem Wasser gefischt. Jemand hatte sie von ihrem Unterbau gestoßen.