Natur : Baum des Jahres: Der Name der Rotbuche kommt von ihrem etwas rötlichen Holz

Baum des Jahres: Der Name der Rotbuche kommt von ihrem etwas rötlichen Holz

Irrel/Trier Die Rotbuche ist Baum des Jahres (der TV be­richtete). Das „Wasserwerk des Waldes“ erhält den Titel zum zweiten Mal.

Bereits 1990 hatte die Silvius-Wodarz-Stiftung die Rotbuche (Fagus sylvatica) zum Baum des Jahres gekürt. „Die Buche hat zwei wichtige Botschaften in Zeiten klimatischer Veränderungen und extremer Wetterereignisse – und deshalb haben wir uns dafür entschieden, die Art ein zweites Mal zu wählen“, erklärt Stefan Meier, Präsident der Stiftung. „Die letzten Jahre haben allen Wald-, Stadt- und Parkbäumen stark zugesetzt. Auch der Zustand der Altbuchen ist kritisch“, sagt Meier. Doch es gibt auch eine gute Nachricht. Laut Andreas Roloff, Professor für Forstbotanik an der Technischen Universität Dresden und Mitglied im Kuratorium Baum des Jahres, zeigen erste Untersuchungen an Jungbuchen: Sie sind dazu fähig, mit Klima­veränderungen umzugehen.