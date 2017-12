später lesen Musik Musikverein Seffern gibt Benefizkonzert Teilen

Der Musikverein Eifelklang Seffern gibt am Sonntag, 7. Januar, 15 Uhr, in der Kirche in Seffern ein Benefiz-Neujahrskonzert in der Pfarrkirche in Seffern. Für das leibliche Wohl ist laut den Veranstaltern gesorgt.