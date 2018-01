donum vitae hat neuen Vorstand

(red) Die Gründerin und langjährige erste Vorsitzende, Mathilde Weinandy, hat ihr Amt im Oktober an Ursula Reinhardt-Siller übergeben. Ursula Reinhardt-Siller, ist langjähriges Mitglied im Verein und unterstützt die Beratungsstelle tatkräftig. Auch die bisherige zweite Vorsitzende, Monika Fink, hat ihr Amt weitergegeben an Marita Singh, ebenfalls von Anfang an mit im Vorstand dabei. Der Vereindankt an dieser Stelle den beiden für ihr langjähriges Engagement zugunsten von Frauen in Notsituationen. ⇥Foto: donum vitae