Als die Profis in die Vulkaneifel kamen

Dort über die B 257, unter dem Viadukt hindurch, rechts rauf in Richtung Mehren, am Flugplatz Senheld vorbei auf die L 64, über den Maarsattel und weiter Richtung Brockscheid. Von 12 bis 13 Uhr kommt es daher zu Einschränkungen für die übrigen Verkehrsteilnehmer. Der radsportbegeisterte Leser Werner Michels aus Betteldorf erinnert mit einem historischen Bild, das sein Vater geschossen und von Rudi Altig signiert bekommen hat, an 1960, als die Radler angeführt vom damaligen Sieger Altig durch Betteldorf fuhren. Er sagt: „Ich finde es toll, dass die Radprofis hier durchkommen und hoffe, dass mir ein ebenso gutes Bild gelingt.“ Siehe auch Seite 13.