Die VHS Gerolstein bietet von Montag, 25. Juni, bis Donnerstag, 28. Juni, jeweils von 9 bis 13 Uhr einen Vorbereitungskurs Mathematik an. Dieser Kurs richtet sich an alle Schüler, die im nächsten Schuljahr einen weiterführenden Bildungsgang an einer Berufsbildenden Schule in Gerolstein besuchen möchten. Zum Beispiel das berufliche Gymnasium, die höhere Berufsfachschule, die Berufsoberschule 1 oder die Duale Berufsoberschule.