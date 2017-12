später lesen Konzert Chöre führen Christnacht in der Martinuskirche auf Teilen

Zu einem Neujahrskonzert lädt der Förderverein für Kirchenmusik am Montag, 1. Januar 2018, um 17 Uhr in die Martinuskirche in Hermeskeil ein. Auf dem Programm steht die Christnacht von Joseph Haas.