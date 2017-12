Jahresabschluss in der Muhler Nationalparkkirche

() Zur Jahresabschluss-Veranstaltung in der Nationalparkkirche in Neuhütten-Muhl (Kirchstraße 20A) sind alle Interessierten willkommen. Die Veranstaltung beginnt (bei trockenem Wetter) am Silvesterabend um 23 Uhr mit einem Jahresend-Spaziergang. Bei einer Andacht mit Dechant Clemens Grünebach wird das alte Jahr betend und singend verabschiedet, das neue Jahr 2018 wird mit dem Segen Gottes und dem Geläut der Glocke begonnen. Beim Umtrunk ist Gelegenheit, das neue Jahr mit alten und neuen Bekannten gemeinsam gebührend zu begrüßen. Die Gäste dürfen sich auf eine andere Art des Jahreswechsels in der besonderen Atmosphäre des Nationalparks und der Nationalparkkirche freuen.