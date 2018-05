später lesen Straßenausbau Landesstraße bis Jahresende gesperrt FOTO: Christian Thome FOTO: Christian Thome Teilen

(cweb) Die Arbeiten an den nächsten beiden Ausbau-Abschnitten der L 143 haben begonnen. Seit Montag ist die Landesstraße zwischen dem Pluwiger Hammer und Heddert gesperrt. Laut Landesbetrieb Mobilität wird die Erneuerung der Fahrbahnen voraussichtlich bis Jahresende andauern (TV vom 27. April). Zwei Umleitungen sind ausgeschildert: Der Weg nach Hinzenburg führt über Schöndorf und die K 56, der nach Kell am See über den Rösterkopf und die L 146.