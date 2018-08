17-Jähriger flüchtet vor Polizei und gefährdet Fußgänger

(red) Ein 17-Jähriger ist am Sonntag, 2.45 Uhr vor der Polizei geflüchtet und hat auf einem Wirtschaftsweg Fußgänger gefährdet, die sich nur noch durch einen Sprung retten konnten. Wie die Polizei Zell mitteilte, sollte der 17-jährige Autofahrer auf der Neefer Moselbrücke einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Der Fahrer achtete jedoch nicht auf die Anhaltezeichen der Polizeibeamten und flüchtete über einen Wirtschaftsweg in Richtung Bremm. Auf diesem Wirtschaftsweg wurden einige Fußgänger gefährdet, die sich vermutlich auf dem Nachhauseweg vom Neefer Weinfest befanden. Die betroffenen Personen werden gebeten, sich mit der Polizei in Zell, unter 06542-98670 oder pizell@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Der Fahrzeugführer konnte schließlich in Bremm gestellt und kontrolliert werden. Er stand unter Alkoholeinfluss und war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Hinweise an die Polizei Zell.