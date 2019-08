Ayler Kirmes : Kirmesschinken, Klappschmier und Wein

Ayl Die Ayler feiern am Wochenende ihre Sankt-Bartholomäus-Kirmes. Die Veranstalter erwarten rund 3000 Gäste, die sie mit besonderen Spezialitäten bewirten wollen.

„Davon werden die Gäste unserer Dorf- und Weinkirmes aber nichts merken. Größe und Qualität bleiben gleich“, versichert Ortsbürgermeister Siegfried Büdinger, der auch Vorsitzender der Festgemeinschaft ist. Kirchenchorsängerinnen Sophie Theis und Ursula Schons verbrachten in früheren Jahren schon mal bis zu 25 Stunden in diesem Stand. „Trotz der Altersstruktur hilft noch jeder mit, wie er kann“, versichert Kirchenchorvorsitzende Kornelia Hilsamer.

Ehrengäste des Eröffnungsabends (vollständiges Programm siehe Info) am Samstag sind die Saar-Obermosel-Weinmajestäten Lena I. und Prinzessin Lea. Aber nicht nur Speisen und Getränke sind edel. „Jeder Tisch hat bei uns eine Tischdecke und ist mit Blumen dekoriert“, sagt Kornelia Hilsamer mit Stolz. Dieser Anspruch hat sich weit herumgesprochen. Es kommen zahlreiche Touristen, und Busse voller Gäste fahren die Ayler Kirmes an.

Parken kann man am Festplatz an der B 51, am Kindergarten und am Bürgerhaus. Von dort aus sind es nur wenige Gehminuten bis zu den genussvollen Freuden.