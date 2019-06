Kirche : Pfarrei lädt zu Messe und Abschiedsfeier für Dechant ein

Hermeskeil Die Pfarrei St. Franziskus Hermeskeil lädt für Sonntag, 23. Juni, 13.30 Uhr, zum Abschiedsgottesdienst für ihren leitenden Pfarrer Clemens Grünebach in die Martinuskirche ein.

Grünebach verlässt nach fast 16 Jahren pastoraler Tätigkeit den Hochwald und wird im Herbst eine neue Aufgabe im Bistum Trier antreten. Wo genau er künftig tätig sein wird, steht noch nicht fest. Zunächst wird er im Rahmen eines „Sabbaticals“ für einige Monate in eine Essener Wohngemeinschaft (WG) von Jesuiten und Flüchtlingen einziehen (der TV berichtete).

Nach der Messe haben die Gläubigen bei einem Fest im Johanneshaus die Möglichkeit, sich persönlich von Grünebach, der auch das Amt des Dechants im Dekanat Hermeskeil-Waldrach aufgibt, zu verabschieden. Laut der Pfarrei wünscht sich der scheidende Pfarrer zu seiner Verabschiedung keine Geschenke. Stattdessen bitte er um finanzielle Unterstützung von Projekten – entweder der Flüchtlingsarbeit der Jesuiten mit dem Abuna Frans Haus in Essen oder des Projekts „Kirche im Nationalpark“. Wer sich bei der Feier am 23. Juni mit einer Rede, einem Lied oder mit Bildbeiträgen einbringen will, kann sich bei Christoph Eiffler im Johanneshaus melden.